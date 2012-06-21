Напередодні Міжнародного дня захисту дітей у Києві визначили переможців всеукраїнської премії «Диво-дитина-2018». У номінації «Найбільш талановита дитина» авторитетне журі переможцем назвало юну талановиту художницю з Маріуполя Анастасію Журавльову. 12-річна дівчина — вихованка художнього відділення школи мистецтв та учениця міської спеціалізованої школи №66. Вона встигла стати учасницею і переможницею багатьох міжнародних фестивалів, конкурсів, виставок дитячих малюнків в Україні, Японії, Китаї, Франції, Польщі, Румунії, Фінляндії. Недавно на престижному міжнародному конкурсі дитячих малюнків «Діти проти війни» в Парижі робота Анастасії виборола Гран-прі. Юна художниця проілюструвала збірник поезій, до якого увійшли твори авторів, які через бойові дії на Донбасі стали вимушеними переселенцями.