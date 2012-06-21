Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів вивчити й представити пропозиції щодо внесення змін до законодавства для завершення нинішнього опалювального сезону, що допоможе знизити тарифи на послуги ЖКГ. Відповідну постанову №4650 «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги» проголосували 337 народних депутатів.

Упродовж місяця уряд має подати пропозиції про збільшення витрат на виплату субсидій, передбачених у держбюджеті на 2021 рік, а також удосконалити механізм субсидій у частині критеріїв надання та розміру адресної допомоги, повідомляє УНІАН. Антимонопольному комітету парламент рекомендує вжити заходів щодо недопущення антиконкурентних узгоджених дій та зловживання монопольним становищем на ринку суб’єктами господарювання, що надають населенню комунальні послуги.

А ось кандидатуру колишнього топменеджера НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики народні обранці не підтримали вже вдруге.