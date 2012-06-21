Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав Папі Римському Франциску запрошення президента України Володимира Зеленського здійснити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами аудієнції Шмигаля з Папою Франциском.
"Прем'єр-міністр передав Його Святості Папі Франциску запрошення президента України Володимира Зеленського здійснити візит до України з нагоди 30-ї річниці Незалежності", - повідомляють у пресслужбі.
Зазначено, що під час зустрічі сторони обговорили питання гуманітарної допомоги та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема співпраці з дитячою педіатричною лікарнею "Немовля Ісус".
Як повідомлялося, Папа Римський Франциск прийняв на приватну аудієнцію в Апостольському палаці Ватикану прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.