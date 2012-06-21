Новий шикарний мікроавтобус від Mercedes, 600-сильний Porsche, ралійний Opel – і все це на електротязі. А також бюджетний електромобіль від Volkswagen. Ці автоновинки можна буде побачити на міжнародному автосалоні у Франкфурті, що відкривається, сьогодні, 10 вересня.

На автосалоні у Франкфурті також будуть представлені новинки більшості світових автомобільних брендів – Audi, BMW, Jaguar, Honda, Hyundai, Lamborghini, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen, та інші.

Експерти ось уже кілька років говорять про те, що час великих міжнародних автосалонів відходить у минуле. Витрати на підготовку до них і участь нібито не виправдовуються. І автокомпанії одна за одною від такого способу просування своїх новинок відмовляються. Але якщо судити по Франкфуртському автосалону, прощатися з моторшоу ще зарано. Тут все як раніше: десятки важливих ділових заходів, сотні павільйонів і тисячі автомобілів.

«Ні, кількість представлених на виставці машин скоротилася, – визнає президент Німецької асоціації автопромисловців Бернхард Маттес. – Але ми розглядаємо це як виклик. Ми хочемо зробити міжнародний автосалон таким, щоб ті, хто не зміг бути присутнім на цей раз, в подальшому за жодних обставинах не пропустили захід».

«Урядовий кур’єр» дізнався про те, хто тут виступатиме і що показуватиме. Volkswagen, покаже відразу 23 електромобіля. При цьому інтер'єр величезного павільйону, в якому стоять машини, виконали в стилі хіпі. Посил очевидний: минуле – саме тут, у Франкфурті, – зустрічає майбутнє. До речі, як символ цього майбутнього – підкоригований логотип VW, який можна побачити, зокрема, на новому серійному електрохетчбеку ID.3. Це щось на зразок народного електромобіля, який планують продавати за ціною дизельних «Гольфів». До речі, восьме покоління Golf на IAA вирішили не виставляти, для того, щоб підкреслити важливість прем'єри ID.

Новий шикарний мікроавтобус від Mercedes, 600-сильний престижний Porsche, ралійний Opel – і все це на електротязі

Серйозну заявку зробив Porsche – його новинка Taycan повинна стати європейською альтернативної американської Tesla. До 100 кілометрів на годину цей серійний «"гран турізмо» з двома електромоторами на 600 кінських сил розганяється всього за 3,5 секунди.

Mercedes-Benz викотив модель EQV, яку давно чекають європейські та арабські бізнесмени. Зовні машина не дуже примітна – звичайний V-клас. Але це перший в світі преміальний мінівен на електротязі. Запас ходу складає 405 кілометрів.

Opel представить перший в історії електричний ралійний хетч – Corsa на платформі PSA.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»