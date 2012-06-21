Цієї середи Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» №1357-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року саме з його ініціативи.

Не слід одразу вважати, що вже завтра всім військовозобов’язаним почнуть розносити повістки. Насамперед документ передбачає узгодження системи військового обліку з принципами і підходами держав-членів НАТО й забезпечує потреби держави в обороні й захисті.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, у стислі терміни було проведено аудит усього законодавства в галузі національної безпеки і оборони та внесено зміни до 43 законів. Завдяки цьому вдосконалюються організаційно-правові засади комплектування Збройних сил високопрофесійним особовим складом у мирний час і в особливий період виключно на добровільній основі. Тобто відомство продовжує реалізацію етапів оборонної реформи, зокрема вдосконалення системи комплектування Збройних сил, повідомляє пресслужба Міноборони.

Андрій Таран відповів на найпоширеніші запитання, пов’язані з імплементацією нового закону.

Що заплановано зробити в найближчій перспективі?

Для оборонного відомства це насамперед передбачає роботу, пов’язану з гармонізацією підзаконних нормативно-правових актів із вимогами цього закону, необхідних для забезпечення реалізації новел законодавства, зокрема запровадження нового виду військової служби: за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Друге не менш важливе завдання — організація роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і їх трансформація відповідно до нової адміністративно-територіальної реформи.

І третє важливе завдання — вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів з урахуванням його інтеграції з іншими державними реєстрами та запровадженням надання електронних цифрових послуг громадянам України щодо виконання ними військового обов’язку.

Чого чекати від запровадження нового виду військової служби — за призовом осіб із числа резервістів в особливий період?

Так закладається фундамент для подальшої професіоналізації запасу Збройних сил за рахунок збільшення частки громадян, які уклали контракти з командирами військових частин на проходження служби у військовому резерві. У відомстві розраховують на підвищення ефективності комплектування військових частин в особливий період за рахунок призову на військову службу резервістів — мотивованих підготовлених воїнів, які мають бойовий досвід.

Міністерство оборони розробляє пропозиції для вдосконалення законодавства у галузі соціального та правового захисту резервістів щодо розширення чинних і запровадження нових соціально-правових гарантій для таких громадян. Тобто в особливий період на військову службу без оголошення мобілізації, додатково пояснюють у пресслужбі Офісу Президента, призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуть категорії резервістів, яких слід буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову.

Які саме електронні публічні послуги заплановано надавати громадянам?

На порталі «Дія» заплановано створити «Е-ТЦК», в якому надаватимуть електронні послуги (сервіси) громадянам щодо виконання ними військового обов’язку, зокрема інформації, яка міститься про них в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Міністерство оборони під егідою Міністерства цифрової трансформації у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ бере участь в експериментальному проєкті «Е-реєстрація». Він передбачає надання можливості громадянам в режимі онлайн здійснити реєстрацію свого місця проживання без відвідування органів реєстрації місця проживання і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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«Урядового кур’єра»