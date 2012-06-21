Нині популярними серед українських жінок є неінвазивні методики омолодження шкіри обличчя і тіла, адже пластична операція завжди пов'язана з ризиком. Радіочастотний ліфтинг (RF) – гідна альтернатива пластичній операції, а в деяких випадках навіть перевершує її за ефективністю. Під час хірургічної підтяжки забирається зайва шкіра, завдяки чому особа або тіло виглядає молодше.
Радіочастотний ліфтинг – це безболісна (і навіть приємна) неінвазивна процедура, яка не потребує спеціальної підготовки і відновлення.
Вплив радіочастот на тканини шкіри дає приголомшливі результати:
♦ поліпшується колір і загальні характеристики шкіри;
♦ стимулюється процес неоколагенезу;
♦ відновлюється щільність шкіри;
♦ моделюються чіткі контури;
♦ розгладжуються статичні зморшки;
♦ зменшуються небажані жирові відкладення;
Крім ліфтинг-ефекту, процедури RF дозволяють забезпечити активізацію лімфотоку і посилення дренажного ефекту.