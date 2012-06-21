Із 22 грудня відбір матеріалів у хворих на COVID-19 або з підозрою на нього для тестування і транспортування у лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я становить частину послуг на первинному рівні меддопомоги. Це було зроблено торік для своєчасного виявлення інфікованих коронавірусом, розширення доступу до тестування й ефективнішого подолання пандемії COVID-19, повідомляє Національна служба здоров’я.

Відповідно до оновленого порядку реалізації Програми медичних гарантій, у першому кварталі цього року не буде пакета послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19.

«Натомість центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. Центри медико-санітарної допомоги мають змогу домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади», — роз’яснюють в НСЗУ. Там зауважують, що до стандарту первинної меддопомоги було додано скринінгове обстеження — тестування методом експрес-діагностики — швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати за 15 хвилин після тестування. Скринінгове дослідження проводять за наявності відповідних тестів у медичному закладі. Швидкі тести надходять до регіональних департаментів охорони здоров’я, які розподіляють потрібну кількість на заклади охорони здоров’я, що надають первинну меддопомогу.

Скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять: людям з підозрою на COVID-19; із симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії; пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації; особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 і тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення коронавірусу.

«У боротьбі з пандемією COVID-19 первинна ланка відіграє надважливу роль. Заклади первинної меддопомоги залучено до амбулаторного лікування пацієнтів з підозрою або встановленим COVID-19. Лікарі первинки залишаються на постійному зв’язку зі своїми пацієнтами. Саме до сімейного лікаря пацієнт першим телефонує при симптомах коронавірусу», — наголошують в НСЗУ.

Нині своїх лікарів обрали понад 30 мільйонів 870 тисяч українців. Це понад 75% населення країни. За даними електронної системи охорони здоров’я, первинну допомогу надають понад 23,4 тисячі лікарів.

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