Вагу вантажівок на автошляхах Черкащини вже перевіряють три комплекси габаритно-вагового контролю. Один із них цими днями запрацював на автодорозі Н-16 Золотоноша—Черкаси—Сміла—Умань поблизу Черкас.
На виїзді з обласного центру забетоновано спеціальний майданчик для розміщення комплексу, встановлено спеціальні дорожні знаки й інформаційне панно. Цей майданчик відповідає всім нормативним вимогам щодо роботи пересувного пункту габаритно-вагового контролю для здійснення заходів державного контролю та нагляду за збереженням автомобільних доріг області.
Габаритно-вагові пересувні лабораторії на базі автомобілів «Опель» область отримала торік. Контроль за порушеннями вагових норм на дорогах здійснюють фахівці управління Укртрансбезпеки в Черкаській області. Лише торік вони провели понад чотири тисячі перевірок і склали 396 актів, сума нарахованих стягнень сягає понад 90 тисяч євро.
Однак в області ще не вдалося подолати тенденцію до перевищення великоваговими транспортними засобами нормативних вагових параметрів. Це призводить до значної руйнації автомобільних доріг загального користування. Несумлінні перевізники рік у рік відверто ігнорують норми навантажень, розбивають дороги, перетворюючи їх у суцільне бездоріжжя і наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.
Служба автомобільних доріг нагадує: українське законодавство забороняє перевезення подільних вантажів, зокрема й сільськогосподарської продукції транспортними засобами, вага яких з вантажем перевищує 40 тонн. Рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, здійснюють тільки за спеціальним дозволом. Заборонено рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад 7 тонн або фактичною масою понад 24 тонни автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.