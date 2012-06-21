Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів та міністр освіти і науки Лілія Гриневич підписали протокол щодо розподілу повноважень у сфері інновацій та домовилися про ключові напрями співпраці. Міносвіти зосередиться на тому, щоб створити умови для підготовки винахідників та формуватиме інноваційне середовище у школах, вишах, наукових установах тощо. Мінекономрозвитку створюватиме умови для комерціалізації винаходів та ініціатив у реальному секторі економіки.
«Наше основне завдання — формування політики, яка полегшить винахідникам пошук фінансування, а також допомога стартапам щодо комерціалізації їхніх рішень, розвитку державних і недержавних програм підтримки», — цитує слова Степана Кубіва прес-служба Мінекономрозвитку.
А Лілія Гриневич повідомила, що МОН уже розпочало роботу над створенням Стратегії інноваційного розвитку України, до якої залучено понад 100 експертів: «На часі також підготовка необхідних змін до законодавства, насамперед проектів законів «Про підтримку інновацій» та «Про трансфер технологій».