У селі Ладижинка Уманського району на Черкащині незабаром з’явиться новий елеваторний комплекс. Його взялися збудувати компанія «Укрзерноімпекс» спільно з місцевим сільгосппідприємством «Лан». Як розповіла директор підприємства «Укр-зерноімпекс» Оксана Подвальникова, загальна вартість проекту становить понад 15 мільйонів гривень. Потужність майбутнього комплексу — 20 тисяч тонн. Устаткуванням його забезпечить KMZ Industries — провідний постачальник комплексних рішень для зберігання та обробки зерна в Україні. У комплексі буде 20—30 робочих місць.
На першому етапі планують спорудити силос для зберігання зерна на плоскому днищі ємністю 5 тисяч тонн, дві буферні ємності по 500 тонн кожна та завальну яму на 80 куб. м. Також буде встановлено норію (транспортний засіб для переміщення рідини чи сипких матеріалів системою ковшів) продуктивністю 100 тонн/година і зерносушарку для кукурудзи такої самої продуктивності. Другий етап передбачає встановлення ще двох силосів на плоскому днищі ємністю по 5 тисяч тонн кожний і транспортного устаткування. На третьому етапі збудують ще один силос такої самої місткості. У комплексі планують зберігати кукурудзу, пшеницю, соняшник, горох і сою власного виробництва, а 20% потужностей відведуть під комерційне зберігання для фермерів.
Новий комплекс дасть змогу підвищити рівень сільськогосподарського виробництва та розширити напрями спеціалізації товариства. Виробничий підрозділ буде обладнано сучасною системою захисту для запобігання викиду продуктів виробництва.