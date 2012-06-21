Український винахідник та науковець має право на захист своїх розробок. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час першого засідання Ради з питань інтелектуальної власності, яке пройшло у Києві. «Україна зацікавлена у стимулюванні та впровадженні результатів інтелектуальної діяльності у реальний сектор економіки», — наголосив урядовець. За його словами, новостворена Рада з питань інтелектуальної власності стане майданчиком для напрацювання пропозицій щодо реформи в цій сфері.
Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Рада з питань інтелектуальної власності — консультативно-дорадчий урядовий орган, який було створено у лютому цього року. До її головних завдань входять посилення захисту прав інтелектуальної власності у нашій державі, протидія патентному тролінгу, боротьба з інтернет-піратством, легалізація програмного забезпечення в органах державної влади, організація центрів підтримки технологій та інновацій і взаємодія з Вищим спеціалізованим судом з питань інтелектуальної власності.
У першому засіданні Ради з питань інтелектуальної власності взяли участь міжнародні експерти, фахівці державних інституцій США, ЄС та України, очільники правоохоронних структур і судової гілки влади, лідери громадських об’єднань та галузевих асоціацій, науковці й представники правовласників.
На думку Степана Кубіва, Рада з питань інтелектуальної власності має координувати дії органів виконавчої влади, бізнесу та громадського сектору у цій сфері й розробляти законодавчі зміни, необхідні для захисту авторських прав. Крім цього, експерти органу мають забезпечити інтеграцію України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір з урахуванням наших національних інтересів.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук додав, що рада — надійна платформа для координації реформи системи захисту прав інтелектуальної власності, яка є точкою відліку та основою сталого інноваційного розвитку України.
На засіданні обговорювали необхідність запровадження інституції державних інспекторів з питань інтелектуальної власності та проблеми ефективної роботи регіональних координаційних рад з боротьби з порушенням прав інтелектуальної власності.
для «Урядового кур’єра»