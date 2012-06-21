Вихованці Шосткинської станції юних натуралістів відомі корисними екологічними справами не тільки на Сумщині, а й далеко за її межами. Ось і цими днями вони успішно виступили на фінальному етапі Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета», що проходив у Черкасах, у якому поліські школярі взяли участь удруге. Вихованці гуртка «Юні охоронці природи» восьмикласниці шосткинської школи №1 Катерина Тертишна та Валерія Сукач під керівництвом методиста Оксани Кохановської представили екологічну природоохоронну роботу, виконали тестові завдання учасників фіналу, провели практичний моніторинг навколишнього середовища, за що одержали «срібло» в номінації «природоохоронна робота у дошкільному еколого-натуралістичному закладі».
Окрім участі у природоохоронному заході, юннати побували в Каневі на могилі Тараса Шевченка, що стало особливою подією у їхньому духовному житті.