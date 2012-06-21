Представники автотранспортних компаній позитивно відреагували на думку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, що доцільно штрафувати за перевантаження не тільки власників автотранспорту, а й вантажовідправників.
Про це повідомляє директор групи компаній PRIME Дмитро Лушкін, пише прес-служба компанії.
«Це дуже правильне рішення. Потрібно добре розуміти, що перевізник не буде перевантажувати свій автомобіль без волі, бажання або недбалості вантажовідправника. Фактично перевантаження санкціонується у вантажовідправників. А значить він також повинен нести відповідальність», — вважає Дмитро Леушкин.
За словами експерта, на практиці це виглядає наступним чином: під’їжджає фура, і в неї завантажують палети. У перевізника немає можливості перевірити ще раз вагу товару, який йому завантажили. Тобто умовно він може зрозуміти про перевантаження судячи з того, як тягне його машина.
«У водія фури немає можливості зрозуміти, який тоннаж він взяв на борт. Зазвичай це оцінюється на око. А коли він заїжджає на ваги , виявляється є перевантаження, і йому виписують космічний штраф. Це не зовсім справедливо. Потрібно переймати європейський досвід, де є чітке розуміння ваги завантаженої машини, за який відповідає вантажовідправник. Це є вірно і це є правильно! », — впевнений Дмитро Леушкін.
Підприємець констатує, що в питаннях перевантажень виникає дуже багато складних і спірних моментів.
«Звичайно, вантажовідправнику в деяких випадках складно оцінити, скільки він, наприклад, завантажив на поле в машину кавунів або скільки засипав зерна. Але в таких випадках машини завжди зважуються після завантаження. А значить, якщо в машині перевантаження — він був зроблений з відома вантажовідправника. Навіщо? Бажання заощадити! Не хочеться платити за кілька ходок, якщо можна перевантажити машину вдвічі і заплатити перевізнику один раз за його послуги », — розповідає Дмитро Леушкін.