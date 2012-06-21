Упродовж першої половини червня через підрозділ гуманітарної допомоги Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) Швейцарія увосьме надасть гуманітарну допомогу на потреби сходу України. «Загальний бюджет гуманітарної допомоги становить приблизно 2,2 мільйона швейцарських франків. Вантаж складається з близько 1700 тонн хімічних реагентів для очищення води (сульфату алюмінію, вапна тощо), які використовуватимуть на водоочисній станції комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу», а також обладнання для виробництва гіпохлориду натрію», — йдеться в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Буде доправлено й найнеобхідніше медичне обладнання та запчастини до нього для потреб медзакладів Донеччини й Луганщини. Перше обладнання вже передано Маріупольському територіальному медичному об’єднанню здоров’я дитини та жінки й Волноваській центральній районній лікарні. Доправлятимуть вантажі близько 65 автомобілів у супроводі Національної поліції.