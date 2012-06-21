Замовлення товарів через інтернет – це давно вже не новина. Багато українців купують речі, гаджети, запчастини для авто, побутову техніку, комп'ютери і багато іншого, не виходячи з дому. Це не тільки зручно, але також економічно вигідно. Особливо якщо підійти до питання розумно, тобто оформляти покупки не на українських порталах, а, наприклад, на торговому майданчику Amazon.



На жаль, доставка товарів зі США в Україну коштуватиме дуже дорого, якщо замовляють їх напряму. Але доставка з Амазон в Україну на EasyXpress дозволяє отримати покупку дуже швидко. Крім того, такий спосіб покупки дуже вигідний.



Товар з Америки може бути доставлено літаком чи кораблем. У першому випадку це буде коштувати набагато дорожче, але продукція прибуде за 5-7 днів.

Amazon – американська компанія з найбільшим у світі оборотом товарів, що продаються. Купувати тут товари в Україні вигідно, оскільки це один із найпопулярніших інтернет-магазинів. Затребуваність сайту пояснюється тим, що на ньому можна знайти ті товари, яких або немає в Україні, або через посередників вони продаються за дуже високою ціною.

Що можна замовити

Платформа Amazon – дуже популярна в США. Її використовують тисячі інтернет-магазинів для продажу своїх товарів. Щоб замовити будь-які покупки з цього сайту потрібно:

♦ отримати адресу доставки в США;

♦ вибрати інтернет-магазин та товар;

♦ зареєструвати помилку в особистому кабінеті на сайті EasyXpress;

♦ отримати замовлення.

На Амазоні можна знайти тисячі товарів, які неможливо купити в жодному магазині в Україні. Наприклад, продукцію американських виробників, яка не експортується зі Сполучених Штатів.

Чим вигідні покупки на Амазон з EasyXpress

Покупки на сайті за допомогою сервісу EasyXpress зручні та безпечні. Покупець не ризикує власними коштами, та замовленими товарами. Всі вони прибудуть за вказаною адресою дуже швидко.

Деякі клієнти сумніваються, чи буде вигідна така процедура? Замовлення товару з доставкою буде коштувати на 30-60% дешевше, ніж в Україні. А початкова вартість продукції набагато нижча. Але навіть з урахуванням сплати за послуги сервісу EasyXpress, вона набагато нижча, ніж у вітчизняних магазинах.

Тим, хто бажає додатково зекономити, рекомендуєтмо звернути увагу на акції в інтернет-магазинах, які пропонує платформа Амазон. Покупці будуть приємно здивовані, дізнавшись, що майже щоденно одна з тисяч торгових точок пропонує знижки на 10-90%.

Тому щоб потішити себе та близьких людей, варто замовити такі товари на сайті, а сервіс EasyXpress швидко доставить їх в Україну.