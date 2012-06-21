Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями Сумська область одержала два автомобілі «швидкої допомоги», придбані за ініціативи Президента України Володимира Зеленського та підтримки меценатів. Загалом обласні центри країни отримають 30 таких санітарних автомобілів.
За словами т. в. о. голови Сумської ОДА Ірини Купрейчик, новенькі авто надійдуть Конотопській станції швидкої допомоги та Ямпільській підстанції, яка є однією з найвіддаленіших в області.
«Швидкі» забезпечені необхідним обладнанням і устаткуванням: є дефібрилятор, кардіограф, апарат для штучної вентиляції легень тощо.