Найшвидша реєстрація бізнесу у світі, автоматизовані будівельні послуги й комплексна послуга для батьків новонароджених дітей е-Малятко, запис до листа очікування вакцинації від COVID-19 — ці популярні послуги наші співвітчизники отримують уже рік. Без черг, бюрократії та поїздок.

Із квітня 2020 року зареєстровано понад 3,6 мільйона відвідувань порталу. «З появою «Дії» отримання послуг стало набагато простішим і комфортнішим. Українці тепер не витрачають час на поїздки, ходіння кабінетами і черги у кілька годин чи навіть днів. Ми мінімізували людський чинник і зробили послуги максимально швидкими та доступними. Саме такою ми будуємо цифрову державу — із найзручнішими у світі послугами», — відгукнувся про роботу віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Розпочато найшвидшу реєстрацію бізнесу в світі. Послуги з відкриття, внесення змін та закриття ФОП стали одними з перших онлайн-сервісів на порталі «Дія» та одними з найпопулярніших. Процес реєстрації ФОП скоротився з 30 до трьох етапів. Тепер заповнення форми займає лише 10—15 хвилин. Тестування відкриття ФОП було у прямому ефірі за сім хвилин. Понад 275 тисяч українців успішно скористалися послугами. А 94% користувачів задоволені якістю цих послуг.

Повністю змінено бізнеспроцеси, послуги для підприємців стали зручними й людяними. Мінцифри не просто перевело цю послугу на портал «Дія», а значно спростило процес реєстрації бізнесу. Дані, які заявник раніше вводив у кабінеті громадянина на порталі, автоматично підтягуються до заяви — так само, як і дані електронного підпису. Громадянинові не треба ще раз вводити інформацію про себе.

Важливо, що під час відкриття ФОП можна зареєструватися платником ПДВ. А ще до послуги з реєстрації ФОП належить взяття на облік платників єдиного податку в податковій службі та державних органах статистики. За лаштунками проєкту — нормативний і технічний реінжиніринг, навчання державних реєстраторів.

Завдяки цьому 2020 року приблизно 40% підприємців відкривали ФОП онлайн. Позаторік таких було лише 5%, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Онлайн-послуги для ФОП мають значний антикорупційний ефект — потенційно вони можуть заощаджувати майже 255 мільйонів гривень. А 81% користувачів визнають ефективність послуг у боротьбі з корупцією.

Цієї весни Мінцифри запровадить автоматичні послуги для ФОП. Щоб після звернення громадян автоматична система приймала рішення про реєстрацію фізичної особи — підприємця, внесення змін або закриття. Загалом усі державні послуги мають ставати автоматичними й унеможливлювати людське втручання.