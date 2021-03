Зняти з мілини судно-контейнеровоз Ever Given, що перегородив Суецький канал, допоміг повний Місяць, що викликав сильний приплив. Про це повідомили в компанії-провайдера послуг на каналі Leth Agencies, передає Associated Press.

На нічний потужний приплив розраховували фахівці, які брали участь у знятті судна. В операції зі зняття судна з мілини брало участь 10 потужних буксирів. Повідомляється, що судно знято з мілини лише частково, за даними сайту MarineTraffic.com воно все ще знаходиться в місці, де перегородило канал. Минулої ночі земснаряди викачали понад 27 тисяч кубометрів піску та мулу з дна поруч з контейнеровозом. Компанія Shoei Kisen, якій належить контейнеровоз, повідомила, що двигун судна не пошкоджений, і воно зможе продовжити рух після зняття з мілини.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»