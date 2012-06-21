План дій, спрямований на ефективну боротьбу з контрабандою й тіньовими схемами на митниці, спільно напрацювали Кабінет Міністрів, Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Державна фіскальна служба, Служба безпеки України. Таку інформацію оприлюднив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман після спеціальної наради, присвяченої проблемам, які мають місце на кордоні, де й було обговорено основні положення майбутнього документа.
«Тема на порядку денному наради — ефективна боротьба з контрабандою й тіньовими схемами на митниці. Торік усі наші зусилля, які ми спрямували на детінізацію роботи митниці, дали додатково до бюджету 70 мільярдів гривень, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Переконаний, що десятки мільярдів ще в кишенях тіньовиків — тих, хто займається схемами, кришує контрабанду. Розуміємо, що там гуляють великі рибини, яких треба виловити й нарешті навести лад у цій справі».
Глава уряду запевнив, що весь силовий блок засвідчив «повну готовність і рішучість боротьби з контрабандою», адже існування такого ганебного явища впливає на розвиток економіки, руйнує промисловість. «Наше об’єднання дасть змогу нам жорстко карати всіх тих, хто має стосунок до контрабанди. Знищуватимемо тіньові схеми й залучатимемо кожну гривню до бюджету, — наголосив Володимир Гройсман. — План у нас готовий. Ми презентуємо його. Але попереджаю всіх уже зараз: стережіться й починайте служити державі. Кожна гривня має бути в бюджеті. Це принципово важливо і для мене як Прем’єр-міністра, і для всіх учасників координаційної наради».
«Урядового кур’єра»