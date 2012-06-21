Загострення ситуації з коронавірусом в Україні буде щонайменше до 15 квітня.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, якщо 50-70% країни перебуватиме в "червоній" зоні карантину, то уряд буде розглядати питання загальнонаціонального жорсткого карантину.

"Дійсно, у нас напружена ситуація. Ми прогнозуємо зростання кількості хворих ще протягом двох тижнів, як мінімум. До 15 квітня ми точно розуміємо, що у нас буде загострення ситуації", – підкреслив Степанов.

Міністр додав, що якщо умови адаптивного карантину