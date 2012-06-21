Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У міському Арт-центрі Шостки Сумської області за підтримки міської влади відбувся перший в історії районного центру весняний «Сіверський бал-2019», який став розкішним святом танцю та грації.
За звання короля та королеви на майданчику змагалися 9 пар – учнів старших класів різних шкіл міста, яких на паркет вивели розпорядниця балу Юлія Мороз та хореограф-постановник Антон Чикирнєєв.
За підсумками голосування приз глядацьких симпатій одержали Софія Доля та Віталій Миловидов зі школи-ліцею, а титули короля і королеви – представники школи №7 Яна Короткевич та Владислав Вовк.
Як повідомили організатори свята танцю, у майбутньому вони мають намір розширити географічні рамки балу, запросивши до участі представників не тільки Шосткинського, а й сусідніх районів – Глухівського, Ямпільського, Кролевецького Сумської та Новгород-Сіверського Чернігівської областей.