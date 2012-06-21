Серед знахідок – рідкісний золотий браслет на плече. Як правило, такі прикраси робили зі срібла

На острові Мен знайшли колекцію ювелірних прикрас зі срібла та золота, яким понад 1000 років.

Скарб знайшла колишній офіцер поліції, яка вийшла у відставку Кей Джайлз. Вона прогулювалася з металошукачем фермерським полем на півночі острова. Серед знахідок – золотий браслет і величезна срібна брошка, що датується 950 роком н.е.

Кеф натрапила на скарб вікінгів ще в грудні 2020 року, проте громадськості його показали тільки зараз, під час коронерських слухань. Їх проводять для того, щоб юридично закріпити за знахідкою статус «скарби».

Про будь-які археологічні артефакти, знайдені на острові, слід в обов'язковому порядку повідомляти в управління Національного надбання острова Мен протягом двох тижнів.
Якщо за ними офіційно закріплюється статус скарби, то вони переходять у власність держави, а тому, хто їх знайшов, виплачують премію.

У яку саме суму оцінять колекцію, поки що невідомо, але аналогічні предмети цього періоду були оцінені приблизно в 1500 фунтів кожен. У 2011 році в графстві Ланкашир інший скарб вікінгів оцінили у 110 тисяч фунтів. 

Знайдені прикраси будуть виставлені в музеї острова Мен.

Куратор відділу археології з управління Національного надбання Алісон Фокс зазначила, що золотий браслет на плече є особливо рідкісною знахідкою, тому що в основному їх виготовляли зі срібла.

«І браслет на плече, і брошку, і нарукавну пов'язку – все це прикраси, які свідчать про високий статус їх власника, він накопичив солідний особистий статок», – розповіла вона.

Кеф Джайлз, у свою чергу, зазначила, що відразу зрозуміла, що знайдені нею прикраси – це рідкісна знахідка. «Я дуже рада, – сказала вона, – що ці речі не тільки важливі як історичні свідчення, а й дуже красиві».

Кеф Джайлз (зліва) і Алісон Фокс з прикрасами невідомого вікінга.

Алісон Фокс вважає, що прикраси, які було знайдено разом закопаними в землю, говорить про те, що людина, яка ними володіла, хоча і була досить заможною, але, швидше за все, у неї були причини хвилюватися за власне життя.

Що це були за причини і чому ні власник, ні його нащадки так і не прийшли за скарбом, швидше за все, назавжди залишиться загадкою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»