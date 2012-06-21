На острові Мен знайшли колекцію ювелірних прикрас зі срібла та золота, яким понад 1000 років.

Скарб знайшла колишній офіцер поліції, яка вийшла у відставку Кей Джайлз. Вона прогулювалася з металошукачем фермерським полем на півночі острова. Серед знахідок – золотий браслет і величезна срібна брошка, що датується 950 роком н.е.

Кеф натрапила на скарб вікінгів ще в грудні 2020 року, проте громадськості його показали тільки зараз, під час коронерських слухань. Їх проводять для того, щоб юридично закріпити за знахідкою статус «скарби».

Про будь-які археологічні артефакти, знайдені на острові, слід в обов'язковому порядку повідомляти в управління Національного надбання острова Мен протягом двох тижнів.

Якщо за ними офіційно закріплюється статус скарби, то вони переходять у власність держави, а тому, хто їх знайшов, виплачують премію.

У яку саме суму оцінять колекцію, поки що невідомо, але аналогічні предмети цього періоду були оцінені приблизно в 1500 фунтів кожен. У 2011 році в графстві Ланкашир інший скарб вікінгів оцінили у 110 тисяч фунтів.

Куратор відділу археології з управління Національного надбання Алісон Фокс зазначила, що золотий браслет на плече є особливо рідкісною знахідкою, тому що в основному їх виготовляли зі срібла.

«І браслет на плече, і брошку, і нарукавну пов'язку – все це прикраси, які свідчать про високий статус їх власника, він накопичив солідний особистий статок», – розповіла вона.

Кеф Джайлз, у свою чергу, зазначила, що відразу зрозуміла, що знайдені нею прикраси – це рідкісна знахідка. «Я дуже рада, – сказала вона, – що ці речі не тільки важливі як історичні свідчення, а й дуже красиві».

Алісон Фокс вважає, що прикраси, які було знайдено разом закопаними в землю, говорить про те, що людина, яка ними володіла, хоча і була досить заможною, але, швидше за все, у неї були причини хвилюватися за власне життя.

Що це були за причини і чому ні власник, ні його нащадки так і не прийшли за скарбом, швидше за все, назавжди залишиться загадкою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»