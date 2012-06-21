Скарб, що відноситься до епохи вікінгів, був виявлений у старовинній будівлі в Швеції і цю знахідку археологи назвали як «незвичайну». Скарб з срібних, браслетів і монет був виявлений недалеко від Стокгольма на древньої фермі, яку знайшли в 2019 році. На цьому місці залишилися руїни доісторичної ферми тисячолітньої давності, де і було знайдено рідкісний скарб древніх срібних артефактів і монет вікінгів, «що перевершили усі сподівання».

Ділянка площею 8000 квадратних метрів розташована у віддаленій прибережній бухті, нині там проводяться роботи в рамках підготовки до міського будівництва. Однак, як з’ясувалося, ще в залізному столітті це місце було «доісторичною фермою вікінгів» і дослідники вже виявили шари стародавнього житла з різних історичних епох.

В одній із будівель було знайдено глиняну урну. Її вміст показав, що в урні зберігався рідкісний скарб із срібних браслетів, намиста і срібних монет вікінгів з різних країн. Дослідники говорять, що знайти такі срібні скарби в житловому будинку велика рідкість і це значно збільшує цінність знахідки.

В скарбі було виявлено п'ять арабських срібних монет, які називаються «дирхемами». Одна з європейських срібних монет була викарбувана у французькому місті Руан, що теж є рідкістю для цих місць. Більш того, ця французька монета виділяється ще й тим, що датується 10 століттям і досі фахівці бачили тільки дві такі монети.

В епоху вікінгів воїни, конкістадори, торговці і дипломати багато подорожували Європою. Однак слід пам'ятати, що переважна більшість населення були фермерами і могли тільки мріяти про меч. За словами фахівців, срібло було «справжньою валютою епохи вікінгів» і товари оплачувалися сріблом за вагою. При торгових переговорах необхідну кількість срібла просто відрубували від злитка. Але це нове відкриття включає в себе красиво оброблене срібне намисто вікінгів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»