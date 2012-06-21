Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повідомив Українську асоціацію футболу (УАФ), що «у зв’язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна не може відбутися».
Як інформує пресаташе нашої збірної Олександр Гливінський, й УЄФА, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, однак заборона місцевої влади перекреслює усі сподівання футбольних організацій провести гру через спалах коронавірусу в українській збірній, передає Укрінформ.