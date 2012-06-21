Завершення дії механізму публічних соціальних зобов’язань (ПСО) при постачанні газу для теплокомуненерго дасть змогу Україні розпочати вирішення фундаментальних проблем галузі, а не заганяти далі ситуацію в глухий кут. Таку думку висловив радник директора «Полтаватеплоенерго» Євген Палєнка, відповідаючи на запитання про доцільність продовження ПСО після 1 травня. «Це як домашнє завдання, яке вам необхідно виконати, але ви як несумлінний учень, волієте відкласти підручник», –– сказав він. На думку експерта, рішення про лібералізацію ринку газу для теплової енергетики буде болючим, але необхідним. Головною проблемою стануть накопичені борги перед НАК «Нафтогаз України» за газ, які найчастіше виникали не з вини підприємств ТКЕ.

«Найбільша біда і парадокс у тому, що держава не виконує своїх зобов’язань по відшкодуванню різниці між регульованими тарифами на тепло і ринковими цінами на газ і його транспортування, формуючи величезні борги перед теплокомуненерго, на які не можна нараховувати пеню. Теплова енергетика, в свою чергу, не розраховується повністю з НАК «Нафтогаз України», акціонером якого є також уряд. На цю заборгованість вже нараховуються штрафні санкції. Цей перекіс необхідно усунути, а по боргах провести аналіз, взаємозалік і часткове списання», –– вважає експерт. При цьому, на його думку, питання боргів не повинно стати важелем впливу на теплокомуненерго при виборі ринкового постачальника газу після 1травня.

Щодо неплатежів клієнтів ТКЕ, то державі і місцевим органам влади доведеться посилити заходи по стягненню цих боргів і, можливо, частково профінансувати підприємства ТКЕ з місцевих бюджетів. Це непопулярний крок, водночас, він відновить соціальну справедливість щодо побутових споживачів, які повністю сплачують свої рахунки за газ і допоможе підприємствам ТКЕ почати працювати в ринкових умовах. Окрім того, в ринку тарифи на тепло і гарячу воду для населення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), а в майбутньому місцева влада, після отримання цієї функції, повинні будуть встановлювати через гнучкий механізм коригування залежно від зміни ринкових цін на газ, його транспортування, ціну електроенергії, води і рівня мінімальної заробітної плати. Як приклад Євген Палєнка навів ситуацію з нинішнім тарифом для полтавського ТКЕ, де досі використовуються зазначені параметри 2018 року, які не відповідають нинішнім реаліям. Радник директора «Полтаватеплоенерго» зазначив, що у місцевих бюджетів залишається можливість компенсувати витрати ТКЕ для встановлення тарифів, які були б прийнятними для населення, проте це має бути продумане рішення місцевих органів влади. Щодо цін на газ, на думку експерта, не можна говорити, що вони апріорі зростуть для ТКЕ. Він нагадав, що на початку цього року газ по ПСО постачався виробникам тепла за цінами вищими, ніж на Українській енергетичній біржі.

Серед плюсів ринку експерт назвав можливий прямий вихід ТКЕ на українські газовидобувні компанії і міжнародних трейдерів. «Гадаю, ПСО потрібно скасувати, але газовидобувні компанії працюватимуть з ТКЕ тільки за передоплатою або за банківськими гарантіями», –– резюмував Євген Палєнка. Він також нагадав, що Україна взяла на себе зобов’язання скасувати ПСО для ТКЕ з 1 травня 2021 року в рамках співпраці з МВФ.

Меморандум про економічну і фінансову політику з цією організацією від 2 червня 2020 року передбачає, що «положення про покладання спеціальних обов’язків діятиме до травня 2021 року тільки щодо постачання газу комунальним підприємствам, а тарифи ґрунтуватимуться на повністю ринкових цінах на газ. При цьому НКРЕКУ має привести тарифи на тепло до рівня повного відшкодування витрат.

Богдан ГОРЕНКО

для «Урядового кур’єра»