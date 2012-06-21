Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»



Американські вчені прийшли до висновку, що стародавні скіфи були скоріше осілими землеробами, ніж кочівниками. Досі вважалося, що скіфи – сильний, мобільний і кочовий народ. Але ізотопний аналіз скіфських кісток і зубів, знайдених на території України, показав, що це не зовсім так.

Дослідження опубліковане в PLOS One. За словами антрополога з Мічиганського університету Алісії Вентрески Міллер, у скіфську епоху мобільність народів збільшилася, однак вона була обмежена лише невеликим відсотком людей.

Зуби і кістки, які вивчали фахівці, належали 56 людям. З них дослідникам вдалося отримати досить матеріалу для проведення ізотопного аналізу. Такий аналіз може показати, де і коли людина жила, чим вона харчувалася, а також як переміщалася у просторі.

З’ясувалося, що скіфи у великій кількості вживали зернові культури, що вказує на розвинене землеробство. При цьому, такий раціон був характерний не для всіх представників, а це означає, що деякі скіфи часто переміщалися, інші ж вели осілий спосіб життя, вирощували зерно і розводили худобу.

Це відкриття дозволить вченим інакше поглянути на народ, який населяв територію сучасної України багато століть тому. Крім того, не варто забувати, що скіфи були однорідним племенем: в їх склад входило кілька різних груп людей, у яких були різні культурні звичаї і традиції. Нове дослідження як раз підтверджує цю інформацію.

Розквіту плем'я скіфів досягло приблизно 2500 років тому. З письмових джерел до нас дійшли відомості про них у творах Геродота. Крім того, нам залишилися археологічні знахідки. Серед них багато зброї, що змушує істориків припускати, що скіфи були войовничим народом. Не кажучи вже про скіфське золото, зокрема знамениту на весь світ золоту царську пектораль з кургану Товста Могила IV століття до нашої ери, знайдену Борисом Мозолевським влітку 1971 року.



Команда вчених сподівається, що в майбутньому вони зможуть проаналізувати зразки кількох поколінь людей, щоб розкрити більш повну картину того, як люди пересувалися у Причорноморських степах за часів скіфів.