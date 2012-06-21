Сьогодні закінчується термін прийому заяв до вузів від абітурієнтів. Надійшло майже 800 тисяч електронних заяв.
Цього року за кошти держави навчатимуться 52% випускників шкіл – 191 тис. осіб. Торік 54% осіб зарахували на бюджет – 212 тис. школярів. Таким чином нинішнього року держзамовлення скоротили на 21 тис. осіб. Зважаючи на це, майже половина абітурієнтів піде навчатися на контракт. Вартість навчання у 2018році в середньому виросла на від 2 до 4 тис. грн.
«Для студентів, які нині навчаються в університеті, контракт не змінився. Для першого курсу вартість встановили з урахуванням рівня інфляції та видів видатків на навчання. Контракт у порівнянні з минулим роком виріс на 11%. Є формула розрахунку витрат, де ураховують оплату праці, послуги ЖКГ, утримання матеріально-технічної бази. Іншого варіанту немає. Ми повинні компенсувати витрати на підготовку студента», – повідомив проректор із науково-педагогічної роботи КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров.
Найдорожче навчатися у столичних університетах. Найпопулярніша спеціальність серед цьогорічних абітурієнтів – право. Рік навчання у київських вузах у середньому коштує 30 тис. грн. Найдорожче – у КНУ ім. Шевченка – 52,5 тис. грн. Стільки ж коштують міжнародні відносини. Журналістика і філологія – 45,3 тис., менеджмент і комп’ютерні – 33 тис. Навчання на природничих спеціальностях – 29,8 тис. грн
Трохи дешевші ці спеціальності у Києво-Могилянській академії. За право і міжнародні відносини просять 46 тис. грн. Іноземна філологія коштує 37 тис. грн, українська мова і література – 28 тис. Менеджмент обійдеться у 32 тис. грн. Природничі науки – від 19,5 тис. до 22 тис. грн.
Вартість навчання у КПІ ім. Сікорського на інженерних факультетах стартує від 17,2 тис. грн. Комп’ютерна інженерія – 27,9 тис., кібербезпека – 21,3 тис., авіаційна та ракетно-космічна техніка – 19,6 тис. Найдешевше навчання обійдеться на фізико-математичному факультеті – 13,7 тис. грн.
Цього року серед абітурієнтів користується «середня освіта». На цю спеціальність виділили найбільше бюджетних місць – майже 7,5 тис.
Отримати освіту вчителя у НПУ ім. Драгоманова у середньому коштує 17 тис. грн. Ціна навчання на фізико-математичному, природничо-географічному факультеті та факультеті інформатики – 12,9 тис.-15,3 тис. грн. Українська філологія – 16,8 тис. грн, іноземна – від 21,9 тис. до 26,1 тис. грн. Фізкультура і психологія – 18 тис. грн.
У КУ ім. Грінченка дошкільна і початкова освіта коштує 15,3 тис. грн. Українська філологія – 15,9 тис. грн. Іноземні мови – 21.6 тис.
У Лінгвістичному університеті переклад із германських і східних мов коштує 32,4 тис. грн, зі слов’янських – 26,6 тис. Середня освіта філолога обійдеться у 26,6 тис. грн.
Диплом спеціаліста з харчових технологій у Національному університеті харчових технологій коштуватиме
17,3 тис. грн. Готельно-ресторанна справа і туризм обійдуться у 19,9 тис. грн. Підприємництво і торгівля – 18,3 тис. грн. Біотехнології – 18 тис. грн.
У Національній академії внутрішніх справ навчання за спеціальностями «право» коштує 22 тис. грн, «правоохоронна діяльність» – 17 тис. грн.
Фармація, медична психологія та педіатрія в Національному медичному університеті ім. Богомольця коштує 25,9 тис. грн. Диплом стоматолога обійдеться у 35 тис. грн.
Стати актором театру і кіно або диктором в університеті Карпенка-Карого коштує 35,4 тис. грн. Режисер театру і кіно – 35 тис. грн, балету – 18,3 тис., цирку – 17,3 тис.