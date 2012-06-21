Якщо навесні чекаєте на справжні пригоди, слід подумати про відпустку в плавучому будинку. Сьогодні кинути якір у Києві, а завтра опинитися в маленькій занедбаній сагунівській бухті, провести кілька ночей на Дніпрі, піймати вітер і помандрувати під парусом в інше місце, цілком реально. Така романтика вражає та захоплює. Відпочинок на воді – це чудова розвага, релаксація і повна відсутність ризику захворіти на коронавірус.

Яку яхту обрати: чек лист для споживача

Привабливість відпочинку на воді полягає в тому, що в оренду надають судно будь-якого розміру. Від невеликого скутера на 1-3 людини, до фешенебельного катамарана з повним обладнанням для комфорту і відпочинку, (наприклад, мангалом і флайбриджем).

1. Прогулянка на яхті по Дніпру: пошук вільних яхт. Все залежить від особистих уподобань. Маєте бажання плавно погойдуватися на хвилях й милуватися природою? Орендуйте вітрильну яхту, що не має великих швидкостей. Любите подорожі з комфортом? Візьміть в чартер катамаран. На такому судні куди більше місця, а хитавиця майже не відчувається. Але швартування такого плавзасобу вимагає значно більшого місця, ніж зазвичай.

2. Корисна інформація. На яхті не буває великих багажних відділень, тому брати з собою безліч валіз не варто. Щоб було зручно, візьміть із собою м'які дорожні сумки, їх легше розмістити на орендованому човні.

3. Попередньо забронюйте прокат яхти за номером телефону. Внесіть кошти за оренду наперед.

4. Оберіть додаткові послуги (харчування, екскурсовод, діджей, гідроцикл, фотограф, феєрверк тощо).

5. Насолоджуйтеся відпочинком на судні у визначений час.

Скільки приблизно коштує орендувати яхту у Києві



У столиці замовити яхту пропонують одразу кілька фірм. Тому варто продумати, на який термін потрібна яхта для подорожі Дніпром. Вартість прокату яхти буде різнитися: від кількасот гривень на годину до десятків тисяч доларів на тривалий термін (в залежності від класу судна та додаткових побажань замовника.

При оренді, крім, вибору самої яхти, також варто продумати про необхідність команди на судні з капітаном та матросами. У середньому маємо такі ціни на оренду яхт в Києві:

♦ Парусна яхта з командою для 6-8 гостей коштує до трьох тисяч євро на тиждень, а на 8-10 осіб – приблизно вдвічі дорожче.

♦ Моторні яхти. Оренда такого судна коштуватиме замовнику від 22 до 35 тисяч євро на тиждень.

♦ Яхти суперкласу орендують від 40 тисяч, і сума ця може дуже високою. Якщо яхту винаймають з командою, то слід закласти в бюджет ще від 100 до 350 євро щоденно на оплату праці.

♦ Паливні витрати. Для вітрильних суден вартість палива обійдеться близько 200 євро в тиждень, а ось для моторних від 50 до 100 євро на годину.

Як правило, орендодавець бере плату за подорожі Дніпром депозитом і, в разі невитраченого бюджету, може повернути якусь частину суми після прибуття до Києва.

Порівнюючи пропозиції на ринку, рекомендуємо послуги, що надає компанія Katera.UA. Родинний бізнес має за плечима 12 успішних років роботи. Каталог фірми пропонує обрати потрібну позицію з-поміж 120 яхт, катерів та теплоходів. Клієнтам обіцяють:

♦ Оренду без прихованих комісій за ціною від власника.

♦ Безпечний відпочинок «під ключ».

♦ Досвідчені екіпажі на транспорті зі щорічним техоглядом.

♦ Надійні рятувальні засоби.

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