Австралійські вчені з’ясували, як довго коронавірус SARS-COV-2 залишається життєдіяльним, а отже і заразним, на різних поверхнях:
При 20º градусах Цельсія: коронавірус SARS-COV-2 залишається життєдіяльним на склі, нержавіючій сталі, вінілі і полімерних банкнотах до 28 днів.
На бавовняній тканині вірус залишається неушкодженим до 5,5 днів до того, як втратив життєздатність на 90%.
На паперових банкнотах коронавірус SARS-COV-2 живе 9 днів.
При 30º градусах Цельсія: коронавірус SARS-COV-2 прожив 7 днів на металевих поверхнях, 3 дні на виробах з бавовни і вінілу та 5 днів на паперових банкнотах.
При 40º градусах Цельсія: вірус втрачає 99% життєдіяльності на всіх поверхнях менше, ніж за добу.
Вчені підкреслюють, що важливою є інформація щодо життєдіяльності вірусу на склі і вінілі, так як ці поверхні масово використовуються у смартфонах.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»