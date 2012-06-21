Джефф Лін, аналітик IHS Markit, вивчаючи закупівлі та патенти Apple, прийшов до висновку, що компанія розробляє нове покоління iPad з підтримкою 5G та екраном, що гнеться.
Ця інформація ще не підтверджена офіційними представниками Apple, проте в мережі вже з'являлися патенти, які підтверджують слова Ліна. Блогером-аналітиком з YouTube каналу MT Tech названа передбачувана ціна пристрою. Спеціаліст вважає, що лінійка iPad Pro 5G отримає не тільки складаний планшет, але і звичайний. Так, стандартна версія iPad Pro 5G обійдеться в $ 2500, а та, що гнеться iPad Pro 5G каштуватиме як мінімум $ 3500.. У максимальній комплектації ціна такого планшета може перевищити 4500 доларів.
З огляду на той факт, що ціна на останні iPhone на старті продажів досягала 2000 доларів, а нинішній iPad Pro в максимальній комплектації обходиться у 2400 «зелених», це припущення можна вважати достовірним. Незважаючи на високу ціну, пристрої від Apple продовжують користуватися масовим попитом у «еліти», а значить проблем з продажами не буде.
Новий пристрій з підтримкою мереж 5 покоління зможе здивувати користувачів. Надшвидкий інтернет-серфінг на пристрої з власною операційною системою iPadOS і новим поколінням процесорів серії A, зможе подарувати покупцям неперевершені відчуття.
Стів Джобс очікував, що планшети замінять ПК і його дітище впритул наближається до цього. На нинішньому поколінні iPad Pro можна не тільки розважатися, але й виконувати складні завдання в фото і відео редакторах. Мобільний пристрій з підтримкою 5G і швидкісним екраном зможе замінити ПК і скласти конкуренцію Surface від Microsoft.
Однак не варто очікувати швидкого виходу планшета. Впровадження 5G в світі тільки розпочалося, а нинішні складні екрани не відповідають вимогам Apple. Найімовірніше, пристрій з’явиться не раніше 2020 року. На той час мережі 5G вже «вкриють» світ, і, можливо, Corning створить для Apple неперевершене скло, що гнеться.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»