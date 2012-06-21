Деякі палеонтологи працюють роками, щоб виявити варті уваги скам'янілості. Але іноді звичайним людям щастить трохи більше. Чотирирічна Лілі Уайлдер зробила сенсаційне відкриття, гуляючи пляжем у Південному Уельсі зі своїм батьком і собакою. Вони вже збиралися йти, коли цікава Лілі помітила відбиток лапи динозавра. Він був на невисокому камені, на висоті плечей дівчинки, тому їй не склало труднощів помітити його.

Спочатку сім'я подумала, що зображення відбитка, довжина якого становить трохи більше 10 см, була видряпана на камені невідомим художником. Але мама дівчинки, Саллі, знала, що подібні сліди були виявлені на цій ділянці узбережжя раніше, тому вона опублікувала фото їх відкриття в соціальних мережах. Ділянка берегової лінії під назвою The Bendricks Bay в долині Гламорган і справді є важливим палеонтологічним об'єктом.

«Я знайшла співтовариство з ідентифікації скам'янілостей в Facebook і розмістила фото знахідки там, і люди злегка подуріли», – сказала Саллі виданню Wales Online. Незабаром після цього Національний музей Уельсу зв'язався з родиною Уайлдер, їх представники забрали камінь з відбитком і помістили в колекцію музею. З’ясувалося, що відбитку не менш 215 мільйонів років!

Експерти вважають, що слід, швидше за все, залишив динозавр заввишки 75 сантиметрів і завдовжки 2,5 метра, який ходив на двох задніх лапах. Неможливо точно визначити, який саме вид динозавра залишив його, хоча експерти зазвичай відносять такі трипалі відбитки до динозаврів Grallator, відомого тільки за скам'янілими відбитками. За даними Wales Online, місцеві вчені називають відкриття дівчинки «кращим відбитком динозавра віком 215 мільйонів років, знайденим у Великобританії за десятиліття».

«Це просто ідеально, бездоганно. Чудове відкриття», – говорить Карл-Джеймс Ленгфорд з археологічного товариства в Уельсі – Archeology Cyrmu.

«Я б сказав, що це відкриття має міжнародне значення, саме тому музей відразу прийняв його в свою колекцію. Ось наскільки це важливо. Мені здається, що це кращий слід динозавра, знайдений У Великобританії за останні 10 років», – додає Карл-Джеймс Ленгфорд.

Сім'я розповідає, що інтерес їх донечки до динозаврів значно збільшився після її знахідки, і що з тих пір вона з радістю грає з фігурками різних динозаврів. Національний музей у Кардіффі, який в даний час закритий через пандемію COVID-19, повідомив, що Лілі і її однокласники будуть запрошені на виставку стародавніх рептилій, як тільки вона відкриється.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»