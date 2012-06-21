У Сумах успішно пройшла XV виставка міжрегіональної та зовнішньоекономічної співпраці «Слобожанський міст-2018», у якій узяли участь низка не тільки закордонних бізнес-партнерів Сумщини, а й понад 30 місцевих товаровиробників, що представили свої виробничі здобутки у галузі машинобудування, лісової та деревообробної промисловості, АПК, харчової, хімічної промисловості, енергоефективності, інформаційних технологій тощо.
За словами голови Сумської ОДА Миколи Клочка, цей представницький захід демонструє потужний промисловий, аграрний, інтелектуальний потенціал краю, завдяки чому область має унікальні економічні перспективи.
Торік Сумщина здійснювала зовнішньоторговельні операції зі 123 країнами світу, а інвестиції надійшли із 28. Це свідчить, що область успішно інтегрується у світову економіку, а сумське підприємництво стає її невід’ємною частиною.
У рамках Міжнародного бізнес-форуму «Sumy Invest Bridge» представники бізнес-кіл Іраку, Турецької Республіки та Об’єднаних Арабських еміратів, а також посли Білорусі, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану та Македонії проаналізували шляхи поглиблення співпраці з Сумщиною, намітили плани на найближчу і віддалену перспективи.
Як наголосив Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв, який, до речі, на Сумщині вже втретє, протягом минулого року товарооборот між Казахстаном та Україною зріс на 0,5 мільярда доларів. І в цьому показнику значна питома частка Сумської області.
Економічну співпрацю із сумським регіоном високо оцінив його білоруський колега Ігор Сокол. За словами Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Україні, лише за поставками сільськогосподарської техніки Білорусія має в області два представництва – в Конотопі і Сумах. А протягом минулого року товарообіг сягнув майже 70 мільйонів доларів.
На переконання Миколи Клочка, багатогалузевий промисловий комплекс та аграрний сектор, природні надра, розвинена наука, висококваліфіковані кадри – це зримі і незаперечні переваги та можливості області, що дозволяють швидко й ефективно інтегруватися у світову бізнес-спільноту.
Перший Секретар відділу торгівлі та економіки Представництва ЄС в Україні Жослін ГІТОН зазначив, що європейська спільнота готова допомагати Україні та Сумщині поглиблювати співпрацю, в тому числі і в залученні інвестицій.