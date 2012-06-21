До свого професійного свята, що відзначається 24 січня, Служба зовнішньої розвідки України підготувала інформаційний бюлетень «Біла книга».

«Білу книгу» оприлюднено на сайті Служби зовнішньої розвідки, передає Укрінформ.

Це перша «Біла книга» в історії української зовнішньої розвідки.

Родзинкою видання стала оцінка Службою зовнішньої розвідки основних зовнішніх загроз національній безпеці України у зовнішньополітичній, економічній, інформаційній та інших сферах, зокрема у сфері кібербезпеки, їх тенденцій та динаміки розвитку. При цьому особлива увага приділена основній країні-джерелу загроз – Російській Федерації. Про плани Кремля, стратегію та тактику деструктивної політики щодо України з підриву української державності як зсередини, так і через зовнішнє середовище та інші наміри можна дізнатися із окремого розділу.

Також у бюлетені приділено увагу таким питанням:

Яка нині структура СЗР України?

Які їй визначені основні завдання і напрями діяльності?

Як відбувається реформування відповідно до ухваленого Закону України «Про розвідку»?

Яка чисельність Служби і система комплектування?

Скільки коштів виділено в Державному бюджеті України на зовнішню розвідку і як вони використовуються?

«Біла книга» розкриває пріоритети, які визначає Президент України для СЗР України, та його очікування конкретних дій Служби у контексті протидії зовнішнім загрозам, а також дає змогу побачити візію керівництва Служби перспективних напрямів розбудови стратегічної розвідки України.

24 січня Служба зовнішньої розвідки України відзначає професійне свято. Зі святом СЗР привітали Президент України Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумкова, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.