Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Під час чергування працівники відділу поліції в метрополітені, які несли службу спільно з інспектором-кінологом та його чотирилапим помічником, на станції метро «Південний вокзал» затримали одного з пасажирів, на якого відреагував службовий собака.

Нюх не підвів чотирилапого правоохоронця. У 56-річного чоловіка під час особистого огляду було виявлено чверть сотні пакунків з світло-коричневим порошком, який, як пізніше розповіланачальник слідчого відділу поліції в метрополітені ГУ Нацполіціі в Харківській області Ксенія Тимченко, виявився героїном.

Окрім того в літнього наркоторговця правоохоронці знайшли дві пластикові пляшки з речовиною рослинного походження вагою близько 150 грамів та ще один пакет з речовиною, схожою на героїн. Весь виявлений арсенал дурману було направлено на експертизу.

За словами Ксенії Тимченко, наразі, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Затриманому, якому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.