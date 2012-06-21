Спеціалісти бюджетного відділу Новопсковської селищної ради підготували вичерпну презентацію підсумків надходжень до бюджету громади за І квартал цього року та видаткову його частину. Згідно з аналізом, особливу увагу приділено ремонту дитячих дошкільних закладів «Дзвіночок» та «Ромашка». Закуплено багато нової комп’ютерної техніки для установ соціального захисту і закладів культури, обладнання — для відділу освіти та шкіл громади.
Той, хто хотів зробити власний аналіз, мав змогу побачити всі цифри на сайті громади. А для широкого загалу в місцевому сквері Айдар (до речі, оновлення тут відбувається теж за ці кошти) громадська організація «Інститут суспільно-економічних досліджень» провела акцію «Бюджетний пиріг», на якій пригостили краян.
«Новопсковська ОТГ — лідер щодо прозорості використання бюджету та одна з небагатьох громад, які затвердили бюджетний регламент», — зазначив регіональний координатор проекту Роман Власенко. За його словами, мета заходу — донести жителям громади, що бюджет формується з коштів громадян і вони мають знати, куди і як їх витрачають.
Учасники солодкого дійства підтвердили, що акція вдалася на славу: всім було дуже смачно, і така форма презентації сподобалася.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»