Компанія Harris Interactive провела дослідження з метою визначення найбільш надійних в експлуатації смартфонів. Співробітники дослідницької компанії проаналізували 130 тисяч випадків гарантійних звернень користувачів смартфонів, які купили їх в європейській роздрібної мережі електроніки Darty.
Дослідивши дані, фахівці склали рейтинг пристроїв, яким найрідше був необхідний ремонт протягом 2 років після продажу. До першої трійки лідерів увійшли компанії Huawei, Apple і Honor, суббренд Huawei.
Смартфони Huawei і Apple виявилися надійнішими за флагманивід Samsung та інших представників ринку смартфонів. Apple потрапляла в цей рейтинг і в минулі роки, адже пристрої компанії славляться своєю якістю. Китайський бренд очолив рейтинг якості вперше. Експерти відзначили той факт, що зараз середній термін життя смартфона – 3 роки, а після закінчення цього періоду люди купують новий пристрій. Однак, сучасні реалії змушують людей користуватися смартфонами набагато довше й інтенсивніше. Такі «міцні горішки» як Huawei і Apple можуть скласти відмінну службу своїм власникам і послужити їм тривалий термін експлуатації.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»