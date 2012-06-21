Заощадити до мільярда кубометрів газу на рік цілком реально, якщо навчитися генерувати енергію зі сміття. До того ж можна розв’язати проблему сміттєзвалищ. На цьому наголосив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук під час наради з експертами щодо найефективніших шляхів стимулювання використання сміття для виробництва електро- й теплоенергії.
На жаль, у країні майже не використовують значний енергетичний потенціал, який мають тверді побутові відходи. Так, із 10 мільйонів тонн сміття, що потрапляє на полігони, можна виробляти 3,5 млн Гкал теплової енергії та 1,2 млрд кВт.год електроенергії на рік.
Проаналізувавши різні фінансові моделі будівництва сміттєпереробних заводів для подальшої генерації енергії, на нараді дійшли висновку щодо ефективності проекту, який передбачає сортування сміття, отримання біогазу з біологічної фракції та обов’язкову когенерацію — виробництво електричної та теплової енергії.
«Для інвесторів такі проекти будуть вигідні, адже електроенергію з біогазу можна реалізовувати за підвищеним «зеленим» тарифом — 12,4 євроцента за кВт.год, а тепло подавати в мережу міста за стимулюючим тарифом», — пояснив посадовець.
Було обговорено й ризики, які стримують розвиток подібних проектів. Зокрема відсутність гарантованого обсягу надходження сміття на переробку. Крім того, почастішали й випадки виявлення сміттєзвалищ у несанкціонованих місцях. Тому необхідним є ліцензування перевізників, що дасть змогу контролювати вивезення сміття, повідомляє прес-служба відомства. Розглянуто й можливі шляхи цінового та податкового стимулювання учасників ринку.
«Розроблення ефективного стимулювального законодавства для реалізації проектів з генерації енергії зі сміття сприятиме забезпеченню перероблення відходів, скороченню кількості сміттєзвалищ, диверсифікації джерел енергії, зниженню тарифів на вивезення сміття, поліпшенню екологічної ситуації в країні, а також конкуренції на цьому ринку», — резюмував Сергій Савчук.