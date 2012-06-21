Німецькі вівчарки президента США Джо Байдена і першої леді Джилл Байден Мейджор і Чемп були вислані з Білого дому, повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією джерел, Мейджор вкусив співробітника служби безпеки, після чого обидвох собак відправили в будинок Байденів у штаті Делавер. Подробиці інциденту з укусом невідомі.

Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр», 26 січня стало відомо, що вівчарки Джо Байдена, переїхали в офіційну резиденцію президента США. Мейджор став першим собакою в Білому домі, яку взяли з притулку.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»