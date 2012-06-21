Новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 11 в Китаї продається за ціною від 600 доларів США. Сьогодні партнер інвестиційного відділення Xiaomi Industry Investment Пан Цзютань (Pan Jiutang) назвав собівартість пристрою.

Він стверджує, що вартість усіх компонентів Xiaomi Mi 11 без націнки знаходиться на рівні iPhone 12. Раніше ЗМІ вже повідомляли, що собівартість смартфона Apple дорівнює приблизно 373 доларам. Але в Китаї iPhone 12 продають за 965 доларів. Тобто новий флагман Xiaomi при схожій собівартості обходиться покупцеві приблизно на 365 доларів дешевше.

Нагадаємо, анонс нової версії Xiaomi Mi 11 ще має відбутися. Коли смартфон приїде в Україну, поки невідомий. Також очікується презентація моделі Mi 11 Pro.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

