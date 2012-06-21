Торік у жовтні дискусія їхати чи не їхати збірній України до Росії на футбол, припинилася сама собою: підопічні Андрія Шевченка програли у вирішальному матчі відбору команді Хорватії й технічно зняли питання про доцільність виступу у фінальній частині чемпіонату світу, право на проведення якого держава-агресор у не дуже завуальований спосіб отримала ще за чотири роки до того, як зазіхнути на Україну. У боротьбі за цю першість росіяни тоді знайшли спосіб обійти заявку Англії, та дві спільних — Бельгії з Нідерландами й Іспанії з Португалією. Тож коли ситуація в Україні загострилася, жевріла надія, що першість на крові не пройде і футбольне свято можуть перенести. Адже стадіони й інша інфраструктура в цих країнах і без вкладання мільярдів були готові. Утім, цього не сталося, а Кремль отримав футбольний піар-майданчик для поліпшення свого іміджу й дав тимчасових видовищ пересічним росіянам. Їхня збірна-бо не лише вийшла з другого місця найслабшої групи, а в першому поєдинку плей-оф здолала самих іспанців, хай і спантеличених тренерською плутаниною.
Аж раптом у ніч на 8 липня після перемоги у чвертьфіналі над збірною Росії екс-захисник київського «Динамо» Домагой Віда, який забив у ворота росіян гол, а потім реалізував післяматчевий одинадцятиметровий, разом з селекціонером «Динамо» і членом хорватського тренерського штабу Огнєном Вукоєвичем порушили скрєпний одобрямс. У ролику, записаному в роздягальні команди, хорватський гравець вигукує: «Слава Україні, давай, давай!», а Вукоєвич додає: «Ця перемога за «Динамо» і за Україну. Хорватія, вперед!».
У такий спосіб гравці, добре знайомі з Україною, подякували тим, хто щиро вболівав за команду з країни, доля якої багато в чому схожа на українську. А ми маємо подякувати хорватським футболістам за те, що своїми емоціями вони вщент розбили один з останніх міфів російської пропаганди, що в Україні всі вболівають за збірну РФ. Прикро, що істерику російських пропагандистів підхопили кілька британських таблоїдів. Чи не тому, що саме збірна Англії сьогодні зустрінеться у другому півфіналі з підопічними Златка Даліча?
А українці нині масово розміщують гасло «Слава Україні!» на офіційній сторінці ФІФА у Фейсбуці, висловлюючи своє невдоволення реакцією Міжнародної федерації футболу, яка першою має доводити, що футбол поза політикою.