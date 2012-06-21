Президент США Джо Байден вперше за кілька місяців після інавгурації візьме особисту участь у пресконференції, яку організовує в четвер Білий дім.

Про це повідомив у середу американський телеканал CNN.

«Подія запланована на першу половину дня в Східній кімнаті Білого дому», – зазначається в повідомленні.

Попередні президенти збирали перші пресконференції в середньому після періоду від 20 до 40 днів після початку каденції. Байден перебуває в офісі вже 64 дні.

Повідомляється також, що зустріч президента Байдена зі ЗМІ, спланована на четвер, була визначена в графіках ще минулого тижня, щоби дати час для підготовки до відповідей на актуальні запитання.