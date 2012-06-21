Президент України Володимир Зеленський скликає в п'ятницю, 26 лютого, засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"У п’ятницю, 26 лютого 2021 року, Президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки", - сказано в повідомленні на сайті Офісу президента в четвер увечері.

В інформації наголошується, що організацію засідання покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Всю інформацію, яку можна оприлюднити, буде повідомлено офіційно", - сказано в повідомленні.