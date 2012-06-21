До 2035 року частка відновлюваних джерел в українській енергетиці має становити 11%, що передбачає ухвалена урядом Енергетична стратегія. Це буде значним кроком уперед порівняно з тим, що нині рівень відновлюваних джерел не перевищує двох відсотків. Досягти планових показників передбачено шляхом декарбонізації економіки. Непросте завдання полягає у скороченні використання викопних вуглеводнів для потреб національної економіки.
«Це означає поступову відмову від вугілля й зростання інвестицій у сонячні, вітряні електростанції. Ті, хто інвестує в енергетику і має там великі капітали, вже сьогодні інвестують у відновлювану енергетику. Вона прибуткова», — запевнив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак в ефірі одного з телеканалів. Однак він зазначив, що такий перехід не буде простим для України, оскільки є велика кількість зацікавлених людей, які звикли інвестувати у викопні джерела енергії. «Завдання, яке стоїть перед нами, дуже амбітне. Потрібно робити серйозні кроки», — цитує слова урядовця прес-служба Мінприроди.
Уряд 6 червня схвалив План заходів з реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року «Безпека, енергоефективність та конкурентоспроможність». Головну увагу приділено реформам ринку електричної енергії, ринку газу та вугільної галузі. Зокрема зниженню енергоємності економіки удвічі до 2030 року та збільшенню українського виробництва традиційних і альтернативних джерел енергії.