Японська компанія розповіла про електрокар Vision-S, який отримав мультимедіа з величезним дисплеєм та іграми від Sony PlayStation

Компанія Sony оприлюднила деякі подробиці про перший автомобіль власної розробки під назвою Vision-S, прототип якого був показаний на виставці CES рівно рік тому. Тепер японці опублікували серію відеороликів з дорожніми випробуваннями і розповіддю про новинку.

Випробування електрокара розпочалися на громадських дорогах неподалік від інженерно-технічного центру в австрійському Граці. Японці значно модернізували автомобіль, додавши йому 7 нових сенсорів для автономної їзди, загальна кількість яких зросла до 40.

Крім того, Sony показала величезний дисплей у салоні машини, який займає всю передню панель. Управління мультимедіа і функціями автомобіля здійснюється за допомогою людино-машинного інтерфейсу, розробленого спільно з фірмою Bosch. Зокрема, система має функцію розпізнавання обличчя водія, а також підтримує управління голосом і жестами.

Крім того, мультимедійний комплекс передбачає завантаження відеоігор, зокрема LittleBigPlanet, в яку можна грати за допомогою підключеного контролера від консолі Sony PlayStation.

Sony Vision-S укомплектований двома електродвигунами сумарною потужністю 544 к.с., які передають тягу на всі колеса. Автомобіль здатний прискорюватися до «сотні» за 4,8 секунди, а його максимальна швидкість складає 240 кілометрів на годину.

Перша машина Sony була розроблена за участю компаній Bosch, NVIDIA і Magna Steyr. Наразі у японців немає планів щодо серійного випуску автомобіля – його позиціонують як експериментальний майданчик для досліджень і демонстрації нових технологій.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»