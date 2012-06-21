Як стало відомо, мобільний підрозділ Sony прокинувся, і підготував цікаву новинку. Крім уже розтиражованого свого першого компактного смартфона 5G, компанія, як з’ясувалося, приготувала і смартфон для професіоналів за 2500 доларів.

Називається пристрій Sony Xperia Pro, а головною ідеєю, навколо якої смартфон створили, стало його використання в якості зовнішнього монітора для професійних камер, пише Engadget. За задумом японської компанії, дуже часто смартфон повинен буде задіяний у подібній зв'язці.

Sony Xperia Pro виступатиме в якості камери зовнішнього монітора.

Що ж стосовно «внутрішніх складових» Xperia Pro, то новинка є трохи вдосконаленою версією Xperia 1 ii. Смартфон отримав вже застарілий чіп Snapdragon 865 в якості основи, 12 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ пам'яті постійної. Екран пристрою 6,5-дюймовий, 4K і з підтримкою HDR, створений за технологією OLED. Ємність акумулятора девайса становить 4000 мАг.

Тим не менше, Sony оснастила Xperia Pro кількома доробками та доповненнями, щоб максимально використати ці надшвидкі з’єднання даних. На відміну від стандартної Xperia 1 ii, модель Pro оснащена чотирипозиційною антеною, що формує промінь, для поліпшення продуктивності мережі, а також має зручний візуалізатор потужності мережі, який показує користувачам, де можна знайти найбільш стабільний сигнал.

Xperia Pro має три 12-мегапіксельних датчики, налаштовані на зйомку у фокальних еквівалентах 16, 24 і 70 мм, кожному з яких допомагає покриття лінзи T * від Zeiss, оптична стабілізація зображення та автофокусування з фазовим виявленням.

Найкраще, камери Xperia можна налаштувати на серійну зйомку 20 кадрів на секунду з безперервним автофокусом, що призводить до отримання кадрів, які майже вражають.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

