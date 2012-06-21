Компанія Ілона Маска SpaceX виграла контракт NASA з доставки астронавтів на Місяць. Про це йдеться в повідомленні космічного відомства.

«Це ще один приголомшливий крок нашого шляху до повернення на Місяць», – наводяться слова керівника програми пілотованих польотів НАСА Кеті Лудерс.

З SpaceX на останній стадії змагалися компанія Джеффа Безоса Blue Origin, що об'єднала зусилля з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Draper, а також компанія Dynetics.

Раніше Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) провело успішне випробування центрального ракетного блоку ракети-носія SLS (Space Launch System) в штаті Міссісіпі.

За інформацією NASA, це випробування стало важливим етапом в здійсненні місії «Артеміс-1», в ході якої планується відправка безпілотного космічного корабля Orion навколо Місяця.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»