Компанія SpaceX відправила в космос чергову ракету Falcon 9 з партією з 60 інтернет-супутників Starlink. Трансляція запуску ведеться на сайті компанії.

Ракета була запущена з Космічного Центру імені Кеннеді в штаті Флорида в 3.24 за місцевим часом (10.24 за київським). До цього відправку кілька разів переносили.

Перший ступінь Falcon 9 вже успішно досягла плавучої платформи.

Starlink – супутникова мережа новітнього покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет.

В останній раз SpaceX запустив в космос інтернет-супутник Starlink 16 лютого 2021 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»