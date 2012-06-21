Важка ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту 60 інтернет-супутників системи Starlink у сьогодні, 16 лютого. Трансляція велася на сайті корпорації.

Це вже 19-й запуск на орбіту Землі подібних супутників.

Ракета була запущена в 05.59 за київським часом (в 22.59 15 лютого по часом Східного узбережжя США) з космодрому NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида. Через годину після успішного запуску супутники були виведені на задану орбіту.

Відзначається, що в цей же час перша багаторазова ступінь ракети Falcon 9 не змогла сісти на плавучу платформу в Атлантиці.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»