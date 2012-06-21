Старт пройшов успішно, незважаючи на перенесення запуску напередодні через погану погоду

Як стало відомо, космічна компанія Ілона Маска встановила черговий рекорд. Її ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала з рекордною кількістю супутників на борту за один раз.

Так, серед запущених напередодні 143 супутників, було 10 апаратів Starlink, а 48 належали компанії Planet, що вивчає поверхню Землі, передає CNN.

Також Falcon «повезла» на орбіту 36 міні-супутників компанії Swarm Technologies – вона спеціалізується на інтернеті.

Згідно з наявними даними, розцінка SpaceX наступна: запуск супутника вагою 200 кг оцінюється компанією в 1 млн доларів. За кожен додатковий кілограм до вартості додається 5 тис доларів.

Відзначимо, що спочатку запуск Falcon 9 планувався 23 січня 2021 року, але через несприятливі погодні умови його перенесли на 24 січня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»