24 березня 2021 року в 10:28 за київським часом (8:28 GMT) було запущено двадцять третю партія інтернет-супутників Starlink. Зараз загальна кількість супутників Starlink на земній орбіті становить 1385.

Хоча сервіс Starlink зараз доступний тільки на північному заході США, в деяких частинах Канади та Великобританії, а також у деяких інших регіонах, площа інтернет-покриття буде продовжувати рости в міру того, як до них приєднується все більше супутників. Мета Starlink полягає в забезпеченні надшвидкого глобального інтернет-покриття з дуже низькою затримкою сигналу, яке буде доступно навіть у віддалених районах. Сервісу Starlink, ймовірно, буде потрібно не менше 10 000 супутників на орбіті, щоб забезпечити інтернет-покриття більшої частини земної кулі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»